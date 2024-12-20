Глобальный сбой в работе Steam зафиксировали в России и других странах

Роскомнадзор фиксирует глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam. Об этом этом со ссылкой на представителей ведомства сообщило РИА «Новости» .

Проблемы в работе Steam обнаружены не только в России, но и в некоторых других странах мира.

«Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии», — уточнили в пресс-службе.

По данным сайта для отслеживания сбоев в работе сервисов и социальных сетей Downdetector. Пик неполадок зафиксирован вечером 19 декабря. С неполадками столкнулись более 11,6 тысяч пользователей платформы.

В феврале 2024 года Роскомнадзор включил в реестр запрещенных одну из страниц ообщества Steam, на которой появилась информация об изготовлении наркотиков. Когда противоправный контент удалили, сайт исключили из реестра запрещенных.

Два года назад российские пользователи столкнулись со сложностями при оплате игр и программ в Steam через обычные банковские карты. Тогда часть разработчиков оставила для них возможность перечисления средств через системы PayPal или внутренний кошелек.