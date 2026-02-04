«Глаза бешенные, у рта пена». Мужчина в трусах напугал жителей ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

Мужчина в трусах напугал жителей жилого комплекса «Бригантина» в Долгопрудном. Сотрудница фотосалона рассказала 360.ru, что он вломился в мастерскую и все там разгромил.

Предположительно, мужчина живет в этом ЖК. Его заметили раздетым во дворе накануне, 3 февраля. Девушка рассказала, что неадекватный мужчина вломился в салон вслед за клиенткой, которая пыталась спрятаться там от преследователя. Через некоторое время мужчина вломился в мастерскую.

«Мужик к нам обратно через какое-то время прибегает. Прибегает, заходит в мастерскую, начинает там орать что-то, крушить, ломать. Я спряталась. Думаю, блин, блин, блин. Всем знакомым написала, чтобы полицию вызвали», — поделилась собеседница 360.ru.

Полуголый мужчина тоже кричал что-то про полицию, то ли хотел ее вызвать, то ли просил не вызывать. Когда он вышел из салона, сотрудница пыталась закрыть за ним дверь, но тот ломился снаружи, дверь заклинило. В итоге неадекват убежал.

«Он убежал дальше, а бегал он в одних трусах и носках. Штаны его, кстати, валялись по соседству, прямо рядышком с аптекой. Бегал он так по району, периодически мелькал», — отметила девушка.

Сотрудница салона некоторое время просидела под дверью, опасаясь, что мужчина вернется. Тот пошел к детскому саду, откуда его выгнал охранник, потом подтянулись другие мужчины и отвели его от детского заведения. Потом мужчину задержали росгвардейцы.

«Когда он пытался вломиться к нам через прозрачную дверь, я заметила, что у него глаза довольно бешеные, и изо рта пена была. Может от испуга показалось, может на рот что-то налипло, но явно человек был неадекватный», — резюмировала собеседница 360.ru.