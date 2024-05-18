Главу МВД попросили взять на контроль дело сбежавшей чеченки Заурбековой | 360°

18 мая 2024, 00:44
Главу МВД попросили взять на контроль дело сбежавшей чеченки Заурбековой
Депутат ГД Останина попросила главу МВД взять на контроль дело Лии Заурбековой
Министра внутренних дел Владимира Колокольцева призвали взять под личный контроль дело сбежавшей из дома чеченки Лии Заурбековой. С подобной инициативой обратилась депутат Госдумы Нина Останина, о чем она написала в своем Telegram-канале.
«Я обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности», — заявила Останина.
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Дело юной чеченки получило большую огласку. Лия Заурбекова сбежала из дома и провела несколько дней в Москве, прежде чем ее нашел отец. Девушка обратилась в полицию, но родственники пытались забрать ее и вернуть домой. Лии удалось покинуть отделение полиции отдельно от родственников, сейчас она находится в безопасности и просит не искать ее.
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