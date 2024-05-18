Главу МВД попросили взять на контроль дело сбежавшей чеченки Заурбековой | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 00:44 Главу МВД попросили взять на контроль дело сбежавшей чеченки Заурбековой Депутат ГД Останина попросила главу МВД взять на контроль дело Лии Заурбековой РИА «Новости»

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Министра внутренних дел Владимира Колокольцева призвали взять под личный контроль дело сбежавшей из дома чеченки Лии Заурбековой. С подобной инициативой обратилась депутат Госдумы Нина Останина, о чем она написала в своем Telegram-канале.

«Я обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности», — заявила Останина.

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Дело юной чеченки получило большую огласку. Лия Заурбекова сбежала из дома и провела несколько дней в Москве, прежде чем ее нашел отец. Девушка обратилась в полицию, но родственники пытались забрать ее и вернуть домой. Лии удалось покинуть отделение полиции отдельно от родственников, сейчас она находится в безопасности и просит не искать ее.