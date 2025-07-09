Главу компании ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления

Директора Жилищно-коммунального хозяйства Магарамкентского района задержали после массового отравления жителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Дагестану.

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ближайшее время следствие попросит суд избрать ему меру пресечения.

С 7 по 8 июля более 100 жителей четырех населенных пунктов района пожаловались на отравление, в том числе дети и подростки. Некоторым из них потребовалась госпитализация. Роспотребнадзор выявил кишечную инфекцию в воде, которую подавали в дома пострадавших из-под крана. Сейчас в районе проводят противоэпидемические мероприятия.

Свою проверку проводит и республиканская прокуратура. По ее итогам будут решать вопрос о мерах реагирования.