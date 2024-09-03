Глава общины предстанет перед судом по делу о нелегальной реализации рыбы в ЯНАО

Уголовное дело, возбужденное в отношении председателя рыболовецкой общины из ЯНАО, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в незаконной реализации рыбы, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, фигурант доставлял улов в город Лабытнанги с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, использовался транспорт, не оборудованный морозильной камерой. Сама продукция не была промаркирована. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.