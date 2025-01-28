Глава компании черных риелторов получил 3,5 года колонии в Петербурге

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор руководителю агентства недвижимости, сотрудники которого заставляли клиентов совершать сделки. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Установлено, что в 2018 году фигурант организовал группу, насильно принуждавшую горожан к сделкам с недвижимостью. Незаконной деятельностью злоумышленники занимались в течение пяти лет.

Черному риелтору назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года. Срок он проведет в колонии общего режима.