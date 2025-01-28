Глава Казахстанской епархии РПЦ погиб в аварии в Нижегородской области

Глава Кокшетауской епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП под Новгородом

Архиепископ Серапион, возглавлявший Кокшетаускую епархию РПЦ в Казахстане, погиб в результате аварии в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви.

«Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — рассказали в РПЦ.

Смертельная авария произошла на трассе M12 в районе поселка Пильна в Нижегородской области в ночь с 27 на 28 января. Архиерей ехал из города Кокшетау в Москву, чтобы принять участие в Рождественских чтениях. Его автомобиль попал в ДТП и разбился.

Священнослужителя спасти не удалось. Сейчас врачи борются за жизнь клирика Воскресенского кафедрального собора иеромонаха Евлогия, который сопровождал архиерея. У него диагностировали сотрясение мозга.

Ранее на 82-м году жизни скончался старший брат предстоятеля РПЦ протоиерей Николай Гундяев. Он был почетным настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга. Смерть наступила в результате долгой тяжелой болезни.