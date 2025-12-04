Гитарист группы Nerfreak и его девушка стали жертвами аварии в Петербурге

На Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге случилось происшествие, унесшее жизни двух человек. Об этом сообщил Peterburg2 .

Авария произошла из-за выезда водителя иномарки на встречную полосу, где он столкнулся с другим автомобилем. После удара машина вылетела на тротуар, где находились двое пешеходов. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии, но спасти их не удалось.

Жертвами ДТП стали гитарист метал-хардкор-группы Nerfreak и его девушка. Предполагаемого виновника трагедии задержали.