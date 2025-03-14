Гиена отгрызла руку спящей женщине в Африке

В Зимбабве гиена пробралась во двор дома, где спала женщина. Хищница набросилась на нее и отгрызла руку, сообщил портал Pindula.

Нападение дикого животного произошло в деревне недалеко от города Кариба, провинции Западный Машоналенд 9 марта. Местные жители вечером заметили гиену рядом с магазином и прогнали ее.

Однако животное пробежалось по деревне и забежало в один из дворов, где спала Стелла Музамби. Гиена набросилась на женщину, схватив за руку.

Соседи увидели, как хищник пытается утащить их односельчанку и криками прогнали его. Но гиена успела отгрызть пострадавшей кисть.

Случаи нападения диких животных на людей стали частым явлением. В другой индийской деревне погиб 10-летний мальчик. Ребенок вышел на прогулку и его растерзал тигр.

В Египте лев напал на работника зоопарка и прокусил ему голову. Он случайно упал в клетку к хищнику. Погибший трудился в зоопарке охранником.