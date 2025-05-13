Гибель ребенка в Нижегородской области обернулась уголовным делом

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика в поселке Ильиногорск Нижегородской области. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в апреле мальчика госпитализировали из дома. В больнице медики диагностировали у юного пациента тяжелые травмы, от которых впоследствии он скончался.

Правоохранителям предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

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