ГИБДД: в ХМАО пьяный водитель иномарки сбил семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП

Правоохранители задержали в ХМАО 52-летнего автомобилиста, который подозревается в ДТП с участием ребенка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

Авария произошла в поселке Мортка Кондинского района. По предварительным данным ведомства, водитель машины Nissan сбил семилетнего мальчика, который шел по краю дороги.

Впоследствии нарушитель скрылся с места ДТП, но стражам порядка удалось его найти. В ведомстве отметили, что автомобилист находился в состоянии опьянения.

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