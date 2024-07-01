ГИБДД: в ХМАО пьяный водитель иномарки сбил семилетнего мальчика и скрылся с места ДТП
Правоохранители задержали в ХМАО 52-летнего автомобилиста, который подозревается в ДТП с участием ребенка. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
Авария произошла в поселке Мортка Кондинского района. По предварительным данным ведомства, водитель машины Nissan сбил семилетнего мальчика, который шел по краю дороги.
Впоследствии нарушитель скрылся с места ДТП, но стражам порядка удалось его найти. В ведомстве отметили, что автомобилист находился в состоянии опьянения.
В Кремле выразили обеспокоенность стягиванием украинских войск к границе с Белоруссией
Движение по автодороге на улице Кирова открыли в Павловском Посаде
Награждение активистов прошло на молодежном фестивале в Воскресенске
Комитет лесного хозяйства Подмосковья отпраздновал 12-летие
Кремль назвал чувствительным вопрос о ракетах малой и средней дальности
Лесной бульвар открыли после благоустройства в Протвине
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте