ГИБДД: пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Тюмени

Один человек стал жертвой ночного ДТП в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального УГИБДД.
Авария произошла на пересечении городского обхода и проезда Воронинские горки. По предварительной информации, мужчина, управляя Kia Picanto в состоянии опьянения, врезался в машину Kia Rio, которая стояла на светофоре.
Водитель последней получил серьезные травмы и скончался в больнице. Еще два человека пострадали. Проводится проверка.
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