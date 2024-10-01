ГИБДД: пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП в Тюмени

Один человек стал жертвой ночного ДТП в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального УГИБДД.

Авария произошла на пересечении городского обхода и проезда Воронинские горки. По предварительной информации, мужчина, управляя Kia Picanto в состоянии опьянения, врезался в машину Kia Rio, которая стояла на светофоре.

Водитель последней получил серьезные травмы и скончался в больнице. Еще два человека пострадали. Проводится проверка.