ГИБДД: 235 человек стали жертвами ДТП в Нижегородской области в 2025 году

За первые девять месяцев текущего года в Нижегородской области зарегистрировали 3347 дорожно-транспортных происшествий, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое заявление сделал начальник Управления Госавтоинспекции по региону Владимир Ежов, сообщил сайт pravda-nn.ru .

По данным ГИБДД, в авариях погибли 235 человек, в том числе шестеро детей, а 4283 получили ранения.

«Свыше 9000 водителей были привлечены к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии. Это огромная цифра для нашей области», — отметил Ежов.

По его словам, было зафиксировано 315 ДТП по вине пьяных водителей. Жертвами таких происшествий стали 54 человека.