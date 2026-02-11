Герой известного мема Андрей Таджибаев погиб в зоне СВО

В зоне СВО скончался Андрей Таджибаев, который стал известен благодаря мему «Или ты забыл, или ты не знал?». Об этом сообщила пресс-служба Союза журналистов Кировской области.

«Погиб Андрей Таджибаев. Прощание с Таджибаевым Андреем Абдукаюмовичем состоится 12.02.26 года», — заявили в союзе.

Похороны состоятся 16 февраля после кремации.

Таджибаев ранее работал главным редактором газеты «Вятский край» и возглавлял первый отдел в УГИБДД по Кировской области. Стал популярным после публикации видео, на котором он говорит с подчиненным в присутствии журналистов. Кадры разлетелись по интернету и стали мемом.

В зону СВО Таджибаев добровольно отправился в мае прошлого года.