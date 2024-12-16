Геолог Якуцени: авария в Керченском проливе не окажет существенного влияния на акваторию Черного моря

Доцент кафедры геоэкологии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Сергей Якуцени в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, что авария в Керченском проливе и разлив топлива не окажут существенного влияния на акваторию Черного моря.

Ученый отметил, что какая-то часть нефтепродуктов, конечно же, может попасть на береговую зону и вызвать загрязнение. Ситуацию спасает то, что ЧП произошло в зимнее время и в период штормов. Большая часть мазута, по его словам, рассеется по всему морю и не причинит существенного вреда.

«Дело в том, что мазуты получаются при холодной перегонке нефти, это процесс крекирования — мазуты уходят вниз», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что в Керченском проливе во время шторма на мель село грузовое судно «Волгонефть 212». Позже выяснилось, что танкер «Волгонефть 239» также попал в шторм. В результате происшествия один человек погиб.