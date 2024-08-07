Гендиректора IT-компании нашли мертвым в собственной квартире в Москве

РИА «Новости»: тело гендиректора «Мастертела» Езопова нашли в квартире в Москве

Фото: РИА «Новости»

Гендиректора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова нашли мертвым в собственной квартире в московском районе Крылатское. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По предварительной версии, 48-летний мужчина отравился парами азота. По факту случившегося проводят проверку. По данным Telegram-канала Shot, близкие забили тревогу 6 августа, когда бизнесмен не вышел на работу и не отвечал на звонки. Тело Езопова в кровати нашла его жена.

В конце июня Езопов сообщал «Газете.ru», что топ-менеджмент компании пытается лишить его бизнеса, отобрав часть доли во владении, и организовать рейдерский захват.

До этого бизнесмен собирался вывести компанию на IPO, что вызвало протест со стороны его партнера.

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