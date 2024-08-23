Гендиректор крупной строительной компании разбился в ДТП в Тюмени
В Тюмени в аварии погиб гендиректор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Союз строителей Тюменской области.
Там рассказали, что Михаил Родин, известный тюменский строитель и общественный деятель, почетный строитель Тюменской области, погиб в аварии в возрасте 73 лет.
Детали происшествия не уточняются. Прощание назначено 23 августа.
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