«Газель» загорелась на Варшавском шоссе на юге Москвы

Утром 8 апреля в Чертанове Северном на юге Москвы загорелся автомобиль «Газель». Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло на Варшавском шоссе. На кадрах видно, что над машиной клубится сильный дым. Огонь охватил транспортное средство по всей площади — три квадратных метра.

Хозяин авто не пострадал, он находится на месте происшествия. Также туда прибыли сотрудники спасательной службы.

Накануне «Газель» влетела в подземный переход в метро «Парк победы» в столице. Автомобиль был на летней резине. Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и непогоды. Обошлось без пострадавших.