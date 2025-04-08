«Газель» загорелась на Варшавском шоссе на юге Москвы

Утром 8 апреля в Чертанове Северном на юге Москвы загорелся автомобиль «Газель». Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.
ЧП произошло на Варшавском шоссе. На кадрах видно, что над машиной клубится сильный дым. Огонь охватил транспортное средство по всей площади — три квадратных метра.
Хозяин авто не пострадал, он находится на месте происшествия. Также туда прибыли сотрудники спасательной службы.
Накануне «Газель» влетела в подземный переход в метро «Парк победы» в столице. Автомобиль был на летней резине. Водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги и непогоды. Обошлось без пострадавших.
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