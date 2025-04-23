«Газель» сбила 9-летнего мальчика в Ижевске
В Ижевске на улице Карла Либкнехта произошло ДТП с участием ребенка. Водитель «Газели Next» наехал на мальчика, написал сайт Izhlife.
По информации Госавтоинспекции Удмуртии, школьник переходил дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости переходить дорогу только в специально отведённых для этого местах.
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