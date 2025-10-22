Гараж с легковым авто загорелся в Нижегородской области

На Бору, в одном из частных гаражей на улице Коммунистической, 21 октября произошел пожар, охвативший площадь в 35 квадратных метров. В результате возгорания пострадало как само сооружение, так и находящийся внутри легковой автомобиль. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

В тушении пожара принимали участие четыре пожарные машины и пятнадцать сотрудников МЧС. Благодаря профессиональным действиям пожарных, пламя удалось быстро локализовать и предотвратить его распространение на соседние постройки.

Сейчас специалисты МЧС проводят экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания. Напомним, ранее в Нижнем Новгороде на улице Ярошенко произошел пожар, вызванный нарушениями правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.