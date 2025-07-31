ГАИ: в Пензенской области число ДТП с участием мототранспортных средств выросло на 30%

Начальник отделения по исполнению административного законодательства управления Госавтоинспекции по Пензенской области Юлия Кибиткина сообщила, что сезон отпусков и каникул привел к росту ДТП с участием мототранспорта на 30% в регионе по сравнению с прошлым годом. Ее слова привел сайт «Пенза Пресс» .

«Питбайк — это специализированное мототранспортное средство, которое должно использоваться для спортивных тренировок, а не для движения по дороге. На питбайках разрешается ездить только на специально оборудованных площадках», — отметила Кибиткина.

Она подчеркнула, что питбайк обладает высокой мощностью и скоростью до 100 километров в час, однако отсутствие световых приборов, зеркал и поворотников делает его опасным для водителя и других участников дорожного движения.

Для управления питбайком на проезжей части необходимо удостоверение класса «М» или «А». Движение по тротуарам и пешеходным дорожкам на питбайке запрещено, добавила Кибиткина.