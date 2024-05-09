Гадюка укусила 11-летнего мальчика в Нижегородской области | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 02:13 Гадюка укусила 11-летнего мальчика в Нижегородской области РИА «Новости»

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Мать 11-летнего нижегородского школьника пожаловалась, что ее сына укусила гадюка, они сразу обратились в больницу, но два часа не могли получить медицинскую помощь. Об этом женщина рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, после нападения гадюки сын сразу прибежал к ней, они с мужем собрались и отвезли ребенка в городскую больницу на Сурикова, чтобы успеть вколоть сыворотку в течение часа после укуса. Вместо оперативной медицинской помощи получили ожидание.

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«Сын корчился от жжения и рука отекла как мяч. Врачи ходят вальяжной походкой, никому не интересно», — написала она.

Мальчика осмотрели педиатр, травматолог и еще какой-то врач, а потом на скорой отправили в детскую областную больницу, потому что у них, как оказалось, нет сыворотки.

Ребенка положили в реанимацию, родителей отправили домой. После звонка в больницу матери сообщили, что сыворотку не вкололи, так как они якобы время потеряли, чтобы она была эффективна.

В результате мальчику лекарство ввели только спустя пять часов после укуса. Мать пострадавшего ребенка написала жалобу на больницу, получив ответ, что проводится расследование.

Ранее Зоотехник тульского экзотариума Дарья Змеева рассказала, что после укуса гадюки нужно сразу снять все украшения с рук, принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу.