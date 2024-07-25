Футболисты «Зенита-2» сожгли дотла баню в Ставропольском крае

Пожар произошел в лагере «Славянский исток» в Железноводске, где проходили сборы петербургского ФК «Зенит-2». Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На территории комплекса дотла сгорела баня. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров.

Под подозрением оказалась компания парней примерно из 40 человек — почти все футболисты. По словам персонала, спортсмены якобы выпивали в бане, постоянно шумели и всем мешали. Виновники скрылись с места пожара. Никто не пострадал.

«Гости отогнали машины, внутри никого не было», — написали авторы поста.

В апреле 2024 года экс-футболист «Спартака» устроил пьяный дебош в Москве. Спортсмен выпил лишнего в столичном кафе, начал вести себя агрессивно и мешать посетителям. Футболиста задержали, сообщали «Известия».