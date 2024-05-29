Футболистки «Крыльев Советов» устроили пьяный дебош в поезде Москва-Самара

Baza: футболисток «Крыльев Советов» выгнали из поезда Москва-Самара за дебош

Фото: Freepik

Футболисток «Крыльев Советов» высадили из поезда, направляющегося в Самару из Москвы. Как сообщил Telegram-канал Baza, спортсменки устроили дебош в вагоне.

Игроки «Крыльев» возвращались домой после игры с командой «Чертаново». По словам пассажиров, женщины начали выпивать, когда поезд отъехал от столицы.

Одна из них перебрала с алкоголем и стала ссориться с другими пассажирами. Очевидцы попросили помощи у проводницы, а та сообщила о происшествии начальнику состава. В итоге на станции Рузаевка в поезд зашли сотрудники полиции и попросили девушек выйти.

Сами спортсменки рассказали другую версию произошедшего. По их словам, одной из футболисток стало плохо: заболели живот и голова. К ней в купе пришли другие девушки и оказали помощь. Из-за этого стало шумно, другие пассажиры решили, что девушки начали дебоширить. Один из них стал жаловаться, а футболистки «не выдержали и нагрубили ему».

В итоге четверых спортсменок высадили.

Ранее бывшего игрока футбольных клубов «Спартак» и «Химки» Камалутдина Ахмедова задержали в Москве за пьяный дебош. По информации журналистов, он выпил лишнего в одном из столичных кафе.

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