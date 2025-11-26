Фура загорелась рядом с жилым домом на Ямале

В городе Губкинский произошло возгорание фуры с прицепом, которая была припаркована недалеко от жилого дома. Об этом проинформировал сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В 09:52 пожарно-спасательная часть Губкинского получила сообщение о возгорании фуры в микрорайоне 1, за домом 41», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение автомобиля, людей внутри не было. Пожар оперативно ликвидировали. В 10:08 открытое горение было потушено на площади три квадратных метра.

Пострадавших удалось избежать. Причина пожара и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.