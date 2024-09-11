Фура снесла самокатчика в Екатеринбурге

Утром в среду, 11 сентября, в Екатеринбурге произошла авария с участием фуры и самокатчика. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на пересечении Походной улицы и Южного проезда. Молодой человек на электросамокате выезжал с дворовой территории и стал пересекать проезжую часть вблизи пешеходного перехода, не спешиваясь.
В этот момент самокатчика снесла фура. Водитель СИМ пострадал, его доставили в больницу.
Силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Мурманской области
Стала известна стоимость проезда по ВСМ из Москвы до Петербурга
«Никто вообще не делал ничего». Жительница Перми рассказала о шокирующей ситуации с ЖКХ
Церемония прощания с Александром Масляковым началась в Москве
Глава Чехова проверил состояние дворов на Молодежной улице
Новую детскую площадку откроют по просьбам жителей в Захаркове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте