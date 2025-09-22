Фура с цистерной опрокинулась на трассе между Хабаровском и Владивостоком

На трассе А-370 «Уссури», соединяющей Хабаровск и Владивосток, неподалеку от поселка Михайловский, произошла крупная авария. Грузовой автомобиль с автоцистерной, перевозившей горючую жидкость, перевернулся прямо на проезжую часть, написал сайт vostokmedia.com.