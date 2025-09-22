Фура с цистерной опрокинулась на трассе между Хабаровском и Владивостоком

На трассе А-370 «Уссури», соединяющей Хабаровск и Владивосток, неподалеку от поселка Михайловский, произошла крупная авария. Грузовой автомобиль с автоцистерной, перевозившей горючую жидкость, перевернулся прямо на проезжую часть, написал сайт vostokmedia.com.
Место происшествия заблокировали сотрудники ДПС. Для автомобилистов введены временные ограничения проезда в обоих направлениях. Водителям рекомендовано выбрать объездной маршрут через поселок Новошахтинский.
Местные власти призывают участников дорожного движения проявлять осторожность и избегать посещения опасного участка до нормализации ситуации.
