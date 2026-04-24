Фура с лопнувшим колесом впечатала кроссовер в отбойник на ЗСД

Фура и кроссовер стали участниками ДТП на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в направлении Белоострова. Об этом сообщил сайт «Вечерний Санкт-Петербург» .

По опубликованной информации, у грузового автомобиля во время движения взорвалось колесо. Водитель потерял управление, после чего фура столкнулась с кроссовером и впечатала его в отбойник, протащив за собой несколько десятков метров.

В результате аварии на участке образовалась пробка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работали экстренные службы, движение по ЗСД было затруднено.