Фура насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу на трассе в Ростовской области

Мужчина погиб под колесами большегруза в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По сведениям ведомства, 41-летний пешеход перебегал дорогу на федеральной трассе М-4 «Дон». Он передвигался по зебре, однако водитель фуры DAF не успел затормозить. В результате ДТП пострадавший скончался до приезда медиков.
По словам очевидцев, пешеходный переход, где сбили мужчину, имеет очень тусклое освещение. Авария спровоцировала затяжную пробку.
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