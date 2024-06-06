ФСБ РФ: фигурантам дела об организации нарколаборатории в Крыму грозит пожизненный срок

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Симферополя и его знакомого из Волгограда. Их подозревают в производстве запрещенных веществ, сообщил «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по республике.

Согласно данным ведомства, фигуранты организовали нарколабораторию в частном доме на территории Симферопольского района. Предполагаемые злоумышленники планировали распространять товар с помощью закладок.

Мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Им может грозить пожизненное лишение свободы.

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