ФСБ РФ: фигурантам дела об организации нарколаборатории в Крыму грозит пожизненный срок

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Симферополя и его знакомого из Волгограда. Их подозревают в производстве запрещенных веществ, сообщил «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по республике.
Согласно данным ведомства, фигуранты организовали нарколабораторию в частном доме на территории Симферопольского района. Предполагаемые злоумышленники планировали распространять товар с помощью закладок.
Мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Им может грозить пожизненное лишение свободы.