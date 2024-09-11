Фитнес-центр Sport Place горел на Крестовском острове в Петербурге
В Петербурге пожарные ликвидировали крупный пожар в здании фитнес-центра Sport Place, которое находится на Крестовском острове. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, до прибытия спасателей огонь успел распространиться на площади 800 квадратных метров. На месте тушения работали 60 специалистов.
Здание на данный момент находится на ремонте, поэтому посетителей в нем не было.
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