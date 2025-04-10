Фигурантов дела о похищении нефти в ЯНАО отправили в колонию
Суд в Пуровском районе ЯНАО вынес приговор жителям ХМАО и Ингушетии по делу о похищении нефти. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Установлено, что летом 2024 года двое мужчин сделали врезку в нефтепровод на одном из местных месторождений. Злоумышленники успели слить горючее на сумму в один миллион рублей.
Одному преступнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Его подельник отправится в колонию на 2,5 года.
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