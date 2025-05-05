Фигурантов дела о незаконной банковской деятельности осудят в Челябинске

Правоохранители направили в суд Челябинска материалы уголовного дела о нелегальной банковской деятельности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, двое местных жителей организовали финансовую деятельность без официальной регистрации банка и необходимых лицензий. Фигуранты занимались обслуживанием счетов компаний и индивидуальных предпринимателей, заработав незаконным путем свыше семи миллионов рублей.

В ходе расследования стражи порядка изучили почти 200 банковских выписок, допросили 30 формальных директоров фирм и провели экспертизу бухгалтерского учета указанных предприятий.