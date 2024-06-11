Фигуранта дела об убийстве знакомого заключили под стражу в ЯНАО
Суд избрал меру пресечения жителю Тазовского (ЯНАО), обвиняемому в убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, обвиняемый ударил мужчину ножом, когда тот вмешался в ссору родственников. Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь.
Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.
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