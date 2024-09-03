Фигуранта дела об убийстве женщины возле ДК «Невский» заключили под стражу в Петербурге

Невский районный суд избрал меру пресечения 22-летнему уроженцу Пскова, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций Петербурга.

Преступление было совершено возле ДК «Невский». По версии следствия, мужчина вонзил острый предмет в грудь незнакомки, так как та якобы мешала ему любоваться рекой.

Фигуранта отправили в СИЗО до 29 октября. Ранее нападавший уже привлекался к уголовной ответственности.

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