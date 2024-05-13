Фигуранта дела о продаже телефонных разговоров клиентов осудили в Челябинске | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 15:48 Фигуранта дела о продаже телефонных разговоров клиентов осудили в Челябинске

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Калининский райсуд Челябинска вынес приговор сотруднику компании — оператора сотовой связи. Его признали виновным в «сливе» телефонных разговоров клиентов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Установлено, что фигурант передавал третьим лицам сведения о детализации переговоров абонентов. Взамен злоумышленник получал денежные средства.

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Мужчина раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде принудительных работ на срок полтора года. Кроме того, в течение того же периода от его зарплаты будут удерживать 10%.