Фигуранта дела о давнем угоне иномарки задержали в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали 57-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
По версии следствия, летом 2024 года фигурант похитил иномарку «Хендай Солярис». С того момента он постоянно ездил на украденной легковушке.
Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Правоохранители проверяют угонщика на причастность к аналогичным преступлениям.
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