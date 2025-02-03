Фигуранта дела о давнем угоне иномарки задержали в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали 57-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в угоне машины. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По версии следствия, летом 2024 года фигурант похитил иномарку «Хендай Солярис». С того момента он постоянно ездил на украденной легковушке.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Правоохранители проверяют угонщика на причастность к аналогичным преступлениям.