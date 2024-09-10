Фигурант дела об организации 14 автоподстав предстанет перед судом во Владивостоке

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении предполагаемого организатора автоподстав, передали в суд во Владивостоке. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
По версии следствия, в период с июня 2022-го по ноябрь 2023 года мужчина создал 14 аварийных ситуаций, желая получить страховые выплаты. Фигуранту удалось незаконно заработать порядка 1,6 миллиона рублей.
В ближайшее время гражданин предстанет перед судом. Он уже возместил часть ущерба.
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