Фигурант дела об организации 14 автоподстав предстанет перед судом во Владивостоке

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении предполагаемого организатора автоподстав, передали в суд во Владивостоке. Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

По версии следствия, в период с июня 2022-го по ноябрь 2023 года мужчина создал 14 аварийных ситуаций, желая получить страховые выплаты. Фигуранту удалось незаконно заработать порядка 1,6 миллиона рублей.

В ближайшее время гражданин предстанет перед судом. Он уже возместил часть ущерба.