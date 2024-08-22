Фигурант дела о заказном поджоге магазина предстанет перед судом в Петербурге

Уголовное дело, возбужденное в отношении 43-летнего мужчины, направили в суд Кронштадтского района Северной столицы. Гражданина обвинили в заказном поджоге здания, сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По версии следствия, фигурант намеренно устроил пожар в продуктовом магазине. За преступление ему передали «вознаграждение» в размере 50 тысяч рублей. После восстановления помещения злоумышленник разбил окно, за что получил еще 16,5 тысячи рублей.

В ближайшее время предполагаемый поджигатель предстанет перед судом. Ущерб от его действий оценили в более чем пять миллионов рублей.