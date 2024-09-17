Фигурант дела о заказном поджоге магазина получил два года колонии в Петербурге
Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, обвиняемому в поджоге продуктового магазина в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Установлено, что осенью 2023 года фигурант намеренно устроил пожар в здании торговой точки. Взамен от заказчика он получил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
Огонь уничтожил 100 квадратных метров помещения. Ущерб оценили в восемь миллионов рублей. Поджигателя отправили в колонию строгого режима на два года и два месяца.
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