Фигурант дела о пожаре с пятью жертвами предстанет перед судом в Петербурге

Сотрудники прокуратуры Центрального района Петербурга утвердили обвинительное заключение по делу о смертельном пожаре, который произошел 8 ноября 2024 года. Об этом сообщила gazeta.spb.
Перед судом предстанет 49-летний жилец дома на улице 5-й Советской. В день трагедии фигурант, находясь в состоянии опьянения, оставил непотушенный окурок на диване. Результатом стало мощное возгорание.
Мужчина не пытался помочь соседям и даже не вызвал спасателей. В полыхающем помещении погибли пять человек.
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