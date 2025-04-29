Фигурант дела о пожаре с пятью жертвами предстанет перед судом в Петербурге

Сотрудники прокуратуры Центрального района Петербурга утвердили обвинительное заключение по делу о смертельном пожаре, который произошел 8 ноября 2024 года. Об этом сообщила gazeta.spb .

Перед судом предстанет 49-летний жилец дома на улице 5-й Советской. В день трагедии фигурант, находясь в состоянии опьянения, оставил непотушенный окурок на диване. Результатом стало мощное возгорание.

Мужчина не пытался помочь соседям и даже не вызвал спасателей. В полыхающем помещении погибли пять человек.