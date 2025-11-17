Фигурант дела о мошенничестве с лизингом предстанет перед судом в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на данные надзорного ведомства.

По версии следствия, в феврале фигурант получил от двух человек более шести миллионов рублей предоплаты под предлогом помощи в приобретении автомобилей в лизинг. После передачи средств мужчина перестал выходить на связь. Еще один потерпевший потерял 12 миллионов рублей, поверив в возможность закупки со скидкой теплового и вентиляционного оборудования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.