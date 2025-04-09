Фигурант дела о краже иконы из храма получил 3,5 года колонии в Петербурге

Ленинский районный суд Северной столицы вынес приговор 40-летнему мужчине, который похитил ценные вещи из Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Установлено, что в феврале 2024 года фигурант украл из храма икону «Всецарица» и жертвенные украшения. Ущерб оценили в один миллион рублей.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Срок он проведет в исправительной колонии общего режима.
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