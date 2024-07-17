Фельдшер из Челябинской области предстанет перед судом за продажу ложных больничных

Уголовное дело, возбужденное в отношении фельдшера из Магнитогорска, передали в суд для рассмотрения по существу. Ее обвинили во взяточничестве и служебном подлоге, сообщило Ura.ru.

По данным прокуратуры Челябинской области, медик оформляла горожанам фиктивные больничные листы взамен на денежное вознаграждение. Всего зафиксировали шесть таких случаев.

Общий размер взяток составил 20,7 тысячи рублей. В скором времени фигурантка предстанет перед судом.

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