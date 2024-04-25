Фейк: ВСУ не наносят удары по гражданской инфраструктуре России | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 15:19 Фейк: ВСУ не наносят удары по гражданской инфраструктуре России Данные, что ВСУ не обстреливают гражданскую инфраструктуру РФ, назвали фейком РИА «Новости»

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В некоторых проукраинских Telegram-каналах начали распространять сообщения о том, что боевики ВСУ якобы не наносят ударов по гражданской инфраструктуре России. Однако они оказались фейком.

Фейк

Авторы таких публикаций заявляют, что Украина якобы не совершает атаки на гражданскую инфраструктуру. Они убеждают, что целями ВСУ являются лишь военные объекты.

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Правда

В действительности ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру России. С начала 2024 года киевский режим выпустил как минимум 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории России, сообщал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Исходя из данных, собранных службой посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима, с 1 января по 31 марта 2024 года от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранения получил 721 человек, погиб 201 человек», — сказал он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщал, что Вооруженные силы Украины 24 апреля атаковали пять населенных пунктов Курской области.

Только за 23 апреля 2024 года ВСУ более 50 раз атаковали территорию Белгородской области. За отчетный день повреждения обнаружили в одном многоквартирном доме, восьми частных домах, 14 транспортных средствах, на двух коммерческих объектах и здании детского сада, отмечал Гладков.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что 22 апреля ВСУ совершили обстрел административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки пострадали шесть домовладений.

Таким образом, информация о том, что Киев не наносит удары по гражданской инфраструктуре России, является недостоверной. По официальным данным, только с начала 2024 года ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.