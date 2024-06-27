Фейк: вооруженные хулиганы стали нападать на жителей Рязани

В Сети появились данные о том, что в Рязани неизвестные люди с газовыми пистолетами, дубинками и перцовыми баллончиками нападают на местных жителей. Информацию проверил 360.ru.

Фейк

Сообщения стали появляться в рязанских пабликах. Авторы постов писали, что вооруженная группа злоумышленников нападает на прохожих и наносит им побои. При этом лица нападающих были скрыты масками и балаклавами. Толпа якобы не щадит даже жителей с детьми, находящихся в собственных дворах.

Правда

Полиция Рязани опровергла информацию о нападениях злоумышленников на граждан. По данным ведомства, информация о том, что в городе орудует банда, избивающая прохожих, не соответствует действительности.

В областном управлении МВД подчеркнули, что размещенные в Сети кадры нападений были сняты не в Рязанской области. Правоохранители попросили жителей доверять только официальным источникам информации, не заниматься распространением фейков и «уточнять достоверность данных в компетентных органах».

Как выяснилось, фото для новости о нападениях в Рязанской области, как и саму фактуру, взяли из новостей про нападение вооруженной дубинками и баллончиками группы людей на прохожих в Самаре 29 мая 2024 года.

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