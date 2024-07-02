Фейк: военная полиция задержала генерала-лейтенанта Булыгу

В социальных сетях и мессенджерах начала вируситься информация о задержании генерала-лейтенанта Андрея Булыги военной полицией. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В социальных сетях распространяют информацию о якобы задержании генерал-лейтенанта Андрея Булыги, который занимает должность заместителя командующего войск Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

В сообщении описывается, что ФСБ и военная прокуратура якобы провели обыски недвижимости генерала и нашли ценные бумаги и металлы на сотни миллионов рублей.

Также описывается имущество и наличность общей ценностью в 27 миллиардов рублей. Помимо всего прочего, якобы силовики обнаружили еще 20 миллионов японских йен.

Правда

Очевидно, что перед нами очередной фейк по поводу задержаний руководства Минобороны РФ. В отношении генерал-лейтенант Булыги не проводилось никаких расследований и действий со стороны ФСБ, военной или генеральной прокуратуры.

Булыга с 11 марта 2024 года занял пост заместителя министра обороны Российской Федерации по материально-техническому обеспечению, что очевидно говорит о значительном уровне доверия к Андрею Михайловичу у высшего руководства ведомства и страны.

Это уже не первый вброс по поводу задержаний генерал-лейтенанта Булыги. Ранее фейки выпускались и в псевдоновостном видеоформате и с ошибочными фотографиями.

Таким образом, информация о якобы задержании генерала-лейтенанта Андрея Булыги военной полицией недостоверна. В действительности Булыга не только не задержан и не имеет преследований по уголовным делам, но в марте занял новую должность заместителя министра обороны Российской Федерации по материально-техническому обеспечению

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