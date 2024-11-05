Фейк: вагон состава загорелся на станции «Кузьминки» в метро Москвы

Тлеющую шпалу на станции метро «Кузьминки» приняли за горящий вагон

Авторы Telegram-каналов и пабликов в социальных сетях сообщили о пожаре в вагоне состава, находящегося на станции «Кузьминки» московского метро. Эту информацию опровергли в столичном дептрансе, объяснив, что на пути поезда тлела шпала.

Фейк

Пожар якобы возник в вагоне поезда на станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Пассажиров оперативно эвакуировали из вагона. Возгорание потушили.

Правда

Департамент транспорта Москвы опроверг возгорание в вагоне на станции метро «Кузьминки». В ведомстве заявили, что сотрудники подземки из огнетушителя потушили тлеющий участок шпалы.

«Помощь экстренных служб не потребовалась. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает», — подчеркнули в пресс-службе департамента.

Таким образом, информация о том, что в вагоне поезда, находившегося на станции метро «Кузьминки», произошло возгорание, недостоверна. В департаменте транспорта Москвы опровергли это сообщение.

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