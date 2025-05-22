Фейк: в Тюмени школьнику выстрелили в плечо

В социальных сетях и мессенджерах распространили информацию, что в школе на Московском тракте Тюменской области один из учеников получил огнестрельное ранение в плечо. Однако после проверки выяснилось, что она недостоверна.

Фейк

В ряде информационных источников опубликовали сообщения о возможном ЧП с применением огнестрельного оружия в одной из школ, расположенной на улице Московский тракт в Тюменской области. По неподтвержденным данным, у одного из учащихся зафиксировали огнестрельное ранение в плечо.

Правда

Опровержение данной информации выпустили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на департамент образования по региону.

«В некоторых тюменских группах в социальных сетях публикуются данные о том, что якобы в одной из школ Тюмени на улице Московский тракт произошла стрельба, в результате ранен ребенок. Это не соответствует действительности. В образовательных учреждениях Тюмени и Тюменской области данных ЧП не фиксировали», — заявили в оперштабе.

Также информацию по запросу агентства Ura.ru опровергли и в школе № 88, которая находится на Московском тракте.

Журналисты kp.ru сделали запрос в управление МВД по Тюменской области, где также получили отрицательный ответ. В полицию такая информация не поступала.

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