Фейк: в Россию завезли зараженные гриппом китайские мандарины

В Россию из Китая завезли мандарины, якобы зараженные опасным гриппом. В Барнауле за месяц «умерли 13 детей». 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

Сообщения о зараженных мандаринах распространились в Сети. В качестве доказательства к постам прикладывается видео с рынка, предположительно, в одной из стран Юго-Восточной Азии. На кадрах запечатлели мытье фруктов в нестерильных условиях, также в ролике показали кишащий червями мандарин.

Звуковой ряд составлен из аудиосообщений, в которых говорится о смерти 13 детей от гриппа в Алтайском крае. Несовершеннолетние скончались якобы после употребления мандаринов. Отдельно упоминаются два смертельных случая в Заринске.

Правда

На самом деле, информация о зараженных мандаринах — старый фейк. Его периодически запускают в Сети зимой. Сообщения о случаях заражения гриппом через цитрусовые появлялись в декабре 2016-го, феврале 2017-го и зимой 2018–2019 годов.

Во всех случаях приводятся одни и те же данные о 13 погибших детях. Еще в 2019 году заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии Ирина Переладова опровергла информацию о летальных исходах и заражении гриппом через мандарины.

По словам специалиста, таки сообщения на тот момент рассылались уже третий год подряд в одно и то же время. Заразиться гриппом через мандарины невозможно, отметила Переладова. Инфекция распространяется только воздушно-капельным путем. Подхватить грипп можно только от больного человека, который находится рядом.

Информация о том, что в России зафиксировали случаи заражения гриппом через китайские мандарины, оказалась фейком.

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